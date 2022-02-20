Росія та Білорусь вирішили «продовжити перевірку сил реагування». Їхні навчання мали завершитися 20 лютого

Росія та Білорусь вирішили «продовжити перевірку сил реагування» через ескалацію ситуації на Донбасі. Їхні спільні військові навчання мали завершитися 20 лютого.

Про це повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, пише пресслужба білоруського Міноборони.

«У звʼязку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити. У її ході ретельно опрацьовуватимуть етапи оборони Союзної держави, які не були охоплені з таким ступенем деталізації навчальними питаннями попереднього періоду перевірки. Загалом, її спрямованість залишиться незмінною — вона має забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів», — заявив він.

У Білорусі заявили, що сусідні країни нібито в екстреному порядку «накачуються» сучасним озброєнням, тому існує загроза для Союзної держави. Водночас Захід продовжує ігнорувати російські запити щодо гарантій безпеки.