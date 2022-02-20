Россия и Беларусь решили «продолжить проверку сил реагирования». Их учения должны были завершиться 20 февраля

Россия и Беларусь решили «продолжить проверку сил реагирования» из-за эскалации ситуации на Донбассе. Их совместные военные учения должны были завершиться 20 февраля.
Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, пишет пресс-служба беларусского Минобороны.
«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продлить. В ее ходе тщательно будут прорабатываться этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки. В целом ее направленность останется неизменной — она должна обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ», — заявил он.
В Беларуси заявили, что соседние страны якобы в экстренном порядке «накачиваются» современным вооружением, поэтому существует угроза Союзному государству. В то же время, Запад продолжает игнорировать российские запросы относительно гарантий безопасности.
- Сейчас Россия проводит совместные с Беларусью военные учения под названием «Союзная решимость — 2022». Активная фаза учений продлится с 10 по 20 февраля. 16 февраля глава МИД Беларуси заявил, что все военные России после учений покинут страну.
- По данным разведок Украины и стран Запада, у украинских границ сконцентрировано более 140 тысяч военных России и тысячи единиц техники. Президент США Джо Байден 15 февраля в своем обращении назвал цифру в 150 тысяч военных.
- 8 февраля Вооруженные силы Украины начали по всей стране командно-штабные учения «Заметіль-2022». Военные отработают управление группами войск, воинскими частями и силами безопасности во время активных боевых действий.