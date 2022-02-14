Минобороны Украины заявило, что договорилось с Беларусью обменяться визитами военных атташе на учения. В Беларуси об этом молчат

Украина и Беларусь договорились о визитах военных атташе на украинские и российско-беларусские военные учения.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В понедельник между министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным состоялся телефонный разговор.

«С целью укрепления взаимного доверия договорились о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений «Метель-2022», а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республику Беларусь на беларусско-российские учения «Союзная решимость — 202», — говорится в заявлении.

Кроме того, министры обсудили меры, которые могли бы повысить доверие и прозрачность во время проведения военных учений вблизи государственной границы, а также исключить возможные инцидентоы.

Резников рассказал Хренину о ходе командно-штабных учений «Метель-2022», подчеркнув их оборонительный характер. Министры также договорились продолжить контакты.

В то же время в Министерстве обороны Беларуси заявили, что Минск не является инициатором напряженности в отношениях с Украиной. Кроме того, ведомство отметило, что министры обсудили проведение мероприятий по подготовке Вооруженных Сил и выразили уверенность, что эти меры не представляют угроз безопасности обеим странам.

«Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мерам повышения транспарентности и взаимного доверия», — говорится в заявлении. Вместе с тем в сообщении Минобороны Беларуси отсутствует информация о взаимных визитах военных атташе на учения.