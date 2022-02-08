По всей Украине начаты военные учения «Метель-2022»

Вооруженные силы Украины начали по всей стране командно-штабные учения «Метель-2022». Военные отработают управление группами войск, воинскими частями и силами безопасности во время активных боевых действий.

Как сообщает Генштаб Украины, военные в течение февраля по всей территории страны будут отрабатывать оборону государства.

Днем ранее министр обороны Алексей Резников анонсировал военные учения одновременно с российско-беларусскими, активная фаза которых пройдет с 10 по 20 февраля.

Он говорил, что к учениям привлекут беспилотники Bayraktar, противотанковые комплексы Javelin и NLAW. Также он назвал локации учений — это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса и другие.