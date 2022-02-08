По всій Україні розпочато військові навчання «Заметіль-2022»

Збройні сили України розпочали по всій країні командно-штабні навчання «Заметіль-2022». Військові відпрацюють управління групами військ, військовими частинами та силами безпеки під час активних бойових дій.

Як повідомляє Генштаб України, військові протягом лютого на всій території країни відпрацьовуватимуть оборону держави.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков анонсував військові навчання одночасно із російсько-білоруськими, активна фаза яких пройде з 10 по 20 лютого.

Він говорив, що до навчань залучать безпілотники Bayraktar, протитанкові комплекси Javelin та NLAW. Також він назвав локації навчань — це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса та інші.