Війська РФ залишать Білорусь «коли зʼявиться обʼєктивна потреба»

Начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі Віктор Гулевич заявив, що війська Росії залишать країну «тільки тоді, коли в цьому виникне обʼєктивна необхідність».
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Неабиякою мірою це залежатиме також і від наших західних колег. Сили і засоби, які були розміщені у східноєвропейському регіоні, у тому числі поблизу державного кордону Республіки Білорусь, є одним із факторів», — сказав він.
Гулевич сказав, що продовження військових навчань із силами РФ у Білорусі викликане «наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів» Росії і загостренням ситуації на Донбасі.
«Тому Республіка Білорусь має право вимагати відведення створених угруповань військ США та окремих країн-членів НАТО від кордонів Республіки Білорусь і союзної держави, та забезпечити контроль виведення військ заходами верифікації», — заявив Гулевич.
- 20 лютого у Білорусі завершилися військові навчання з військами Росії «Союзна рішучість — 2022». Сторони вирішили «продовжити перевірку сил реагування». Це означає, що війська РФ залишаються в Білорусі, хоча раніше голова МЗС Білорусі обіцяв повне виведення сил РФ після 20 лютого.
- Держсекретар США і генсек НАТО заявили, що це говорить про підготовку РФ до нападу на Україну.
- Загроза вторгнення військ РФ із Білорусі зберігається. Це підтверджує низка супутникових знімків і заява голови Міноборони Білорусі про створення спільного з Росією угруповання військ. За даними CSIS, біля кордонів України перебувають близько 190 тисяч військових, з урахуванням 50 тисяч солдатів Білорусі.