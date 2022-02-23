Обмеження роботи клубів і кафе, посилення охорони і КПП: Кличко розповів, які обмеження встановлять у Києві

Мер Києва Віталій Кличко розповів, які обмеження запровадять в столиці на період дії надзвичайного стану. Він зазначив, що комендантська година вводитися не буде.

Про це він розповів на брифінгу ввечері 23 лютого.

Надзвичайний стан запрацює з 00:00 24 лютого. Кличко закликав жителів столиці під час пересування містом завжди мати документ, який посвідчує особу.

Він також розповів, що охорону об’єктів критичної інфраструктури будівель органів влади посилять. До останніх також обмежать доступ.

Крім цього, дискотекам, нічним клубам та закладам харчування дозволять працювати лише з 7 ранку до 23 вечора. Також на основних в’їздах до Києва зʼявляться контрольно-пропускні пункти.

Особливий контроль буде за пасажирами на залізничних вокзалах та в аеропорту «Київ». Патрулювати вулиці правоохоронцям допомагатиме Муніципальна варта. Також особливу увагу приділять безпеці шкіл та дитячих садочків.

«Поводимось спокійно. Місто живе і працює. Але в нинішній ситуації в умовах загрози ми повинні бути пильними і згуртованими. Дотримуватися законності і порядку. Ми повинні підготовуватись в будь-який момент та захищати свої домівки, родину, своє місто і країну», — закликав мер Києва.