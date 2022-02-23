Рада підтримала запровадження надзвичайного стану в Україні. Що він передбачає

Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про запровадження надзвичайного стану на території усієї України, окрім Донецької та Луганської областей (там з 2014 року триває Операція обʼєднаних сил і це регулюється іншими правовими інструментами).

За відповідне рішення нардепи проголосували під час позачергового засідання 23 лютого.

НС запроваджується з 00:00 24 лютого на 30 днів. У кожній області створять оперативний штаб на чолі з головою державної адміністрації, до якого також входять представники місцевої влади та силових структур.

Надзвичайний стан — це не воєнний стан. Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Фактично держава спрощує для себе можливості ухвалювати швидкі рішення в умовах потенційної російської загрози.

Загалом режим надзвичайного стану передбачає:

особливий режим вʼїзду-виїзду (за потреби) ;

; обмеження у пересуванні транспорту та можливий його огляд (за потреби) ;

; посилення охорони громадського порядку та обʼєктів критичної інфраструктури;

заборону на проведення масових заходів, крім тих, заборонити які може тільки суд (за потреби) ;

; заборону страйків;

можливість евакуації людей з місць, небезпечних для проживання;

можливість оголошення комендантської години (за потреби) ;

; перевірку документів, а в окремих випадках — перевірку особистих речей, транспорту, багажу та вантажів;

заборону призовникам, військовозобовʼязаним та резервістам змінювати місце проживання без відома територіального центру комплектування, управління СБУ, або підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

заборону на виготовлення і поширення матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію в суспільстві;

особливі правила користування зʼязком та передачі інформації через компʼютерні мережі (за потреби).

Однак зауважимо, що посилені заходи безпеки будуть запроваджувати тільки, коли цього вимагатиме ситуація в окремих областях чи по всій Україні.