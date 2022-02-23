Рада підтримала запровадження надзвичайного стану в Україні. Що він передбачає

Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про запровадження надзвичайного стану на території усієї України, окрім Донецької та Луганської областей (там з 2014 року триває Операція обʼєднаних сил і це регулюється іншими правовими інструментами).
За відповідне рішення нардепи проголосували під час позачергового засідання 23 лютого.
НС запроваджується з 00:00 24 лютого на 30 днів. У кожній області створять оперативний штаб на чолі з головою державної адміністрації, до якого також входять представники місцевої влади та силових структур.
Надзвичайний стан — це не воєнний стан. Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.
Фактично держава спрощує для себе можливості ухвалювати швидкі рішення в умовах потенційної російської загрози.
Загалом режим надзвичайного стану передбачає:
- особливий режим вʼїзду-виїзду (за потреби);
- обмеження у пересуванні транспорту та можливий його огляд (за потреби);
- посилення охорони громадського порядку та обʼєктів критичної інфраструктури;
- заборону на проведення масових заходів, крім тих, заборонити які може тільки суд (за потреби);
- заборону страйків;
- можливість евакуації людей з місць, небезпечних для проживання;
- можливість оголошення комендантської години (за потреби);
- перевірку документів, а в окремих випадках — перевірку особистих речей, транспорту, багажу та вантажів;
- заборону призовникам, військовозобовʼязаним та резервістам змінювати місце проживання без відома територіального центру комплектування, управління СБУ, або підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
- заборону на виготовлення і поширення матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію в суспільстві;
- особливі правила користування зʼязком та передачі інформації через компʼютерні мережі (за потреби).
Однак зауважимо, що посилені заходи безпеки будуть запроваджувати тільки, коли цього вимагатиме ситуація в окремих областях чи по всій Україні.
- Рада дозволила Кабміну протягом трьох місяців перерозподіляти гроші з держбюджету на захист і оборону.
- Служба безпеки України заявила, що введення надзвичайного стану дозволить ефективніше захистити країну від загрози вторгнення, а Національний банк повідомив, що під час НС банківська система працюватиме у звичайному режимі.