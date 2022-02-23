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Рада підтримала запровадження надзвичайного стану в Україні. Що він передбачає

Автори:
Софія Телішевська, Олег Панфілович
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Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про запровадження надзвичайного стану на території усієї України, окрім Донецької та Луганської областей (там з 2014 року триває Операція обʼєднаних сил і це регулюється іншими правовими інструментами).

За відповідне рішення нардепи проголосували під час позачергового засідання 23 лютого.

НС запроваджується з 00:00 24 лютого на 30 днів. У кожній області створять оперативний штаб на чолі з головою державної адміністрації, до якого також входять представники місцевої влади та силових структур.

Надзвичайний стан — це не воєнний стан. Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Фактично держава спрощує для себе можливості ухвалювати швидкі рішення в умовах потенційної російської загрози.

Загалом режим надзвичайного стану передбачає:

  • особливий режим вʼїзду-виїзду (за потреби);
  • обмеження у пересуванні транспорту та можливий його огляд (за потреби);
  • посилення охорони громадського порядку та обʼєктів критичної інфраструктури;
  • заборону на проведення масових заходів, крім тих, заборонити які може тільки суд (за потреби);
  • заборону страйків;
  • можливість евакуації людей з місць, небезпечних для проживання;
  • можливість оголошення комендантської години (за потреби);
  • перевірку документів, а в окремих випадках — перевірку особистих речей, транспорту, багажу та вантажів;
  • заборону призовникам, військовозобовʼязаним та резервістам змінювати місце проживання без відома територіального центру комплектування, управління СБУ, або підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
  • заборону на виготовлення і поширення матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію в суспільстві;
  • особливі правила користування зʼязком та передачі інформації через компʼютерні мережі (за потреби).

Однак зауважимо, що посилені заходи безпеки будуть запроваджувати тільки, коли цього вимагатиме ситуація в окремих областях чи по всій Україні.