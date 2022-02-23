РНБО рекомендувала Раді ввести в Україні надзвичайний стан

Рада національної безпеки і оборони схвалила запровадження в Україні надзвичайного стану (НС) на тлі загрози вторгнення військ Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу, що Верховна Рада затвердить відповідне рішення у найближчу годину.

РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан на всій території країни, крім Луганської і Донецької областей. НС пропонують запровадити на 30 днів із можливістю його продовження рішенням президента.

Усю критичну інфраструктуру буде взято під посилену охорону, у населених пунктах посилять контроль за громадським порядком. Данілов сказав, що в країні можуть запровадити особливий режим в'їзду та виїзду, а також перевіряти документи і автомобілі. Він підкреслив, що залежно від територій вживатимуться «посилені» або «мʼякі» заходи.

Данілов пообіцяв «адекватний» режим. Він сказав, що «кошмарити» нікого не будуть, а комендантську годину можуть ввести лише у разі посилення агресії Росії.