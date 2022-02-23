СНБО рекомендовал Раде ввести в Украине чрезвычайное положение

Совет национальной безопасности и обороны одобрил введение в Украине чрезвычайного положения (ЧП) на фоне угрозы вторжения войск России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге, что Верховная Рада утвердит соответствующее решение в ближайший час.

СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Луганской и Донецкой областей. ЧП предлагают ввести на 30 дней с возможностью его продления решением президента.

Вся критическая инфраструктура будет взята под усиленную охрану, в населенных пунктах усилят контроль за общественным порядком. Данилов сказал, что в стране могут ввести особый режим въезда и выезда, а также проверять документы и автомобили. Он подчеркнул, что в зависимости от территорий будут приниматься «усиленные» или «мягкие» меры.

Данилов пообещал «адекватный» режим. Он сказал, что «кошмарить» никого не будут, а комендантский час могут ввести лишь в случае усиления агрессии России.