Головні події російсько-української війни ― регулярні оновлення. 21 лютого

Воєнні та дипломатичні спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Україні в останні тижні стали настільки ж інтенсивними, як навесні та влітку 2014 року. Стежити за розвитком подій зручно через стрічку новин та соцмережі «Бабеля»: ми публікуємо лише ретельно перевірену інформацію. У цьому ж матеріалі щодня з дев’ятої ранку до опівночі кожні три години редакція коротко повідомляє про головне. Ця онлайн-трансляція має також англійську версію. Робимо її, щоб англомовні читачі ― зокрема працівники медіа та політики ― могли отримувати якісну інформацію безпосередньо з місця подій від українських журналістів. Якщо знаєте тих, кому англомовний онлайн буде цікавим, будь ласка, розкажіть їм про нього.