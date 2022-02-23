Рада поддержала введение чрезвычайного положения в Украине. Что оно предполагает

Верховная Рада одобрила указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения на территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей (там с 2014 года продолжается Операция объединенных сил и это регулируется другими правовыми инструментами).

За соответствующее решение нардепы проголосовали на внеочередном заседании 23 февраля.

ЧП вводится с 00:00 24 февраля на 30 дней. В каждой области создадут оперативный штаб во главе с главой государственной администрации, в который также входят представители местных властей и силовых структур.

Чрезвычайное положение — это не военное положение. Оно предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Фактически государство упрощает себе возможности принимать быстрые решения в условиях потенциальной российской угрозы.

В целом режим чрезвычайного положения предусматривает:

особый режим въезда-выезда (при необходимости) ;

; ограничение в передвижении транспорта и возможный его осмотр (при необходимости) ;

; усиление охраны общественного порядка и объектов критической инфраструктуры;

запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запретить которые может только суд (при необходимости) ;

; запрещение забастовок;

возможность эвакуации людей из мест, опасных для проживания;

возможность объявления комендантского часа (при необходимости) ;

; проверку документов, а в отдельных случаях — проверку личных вещей, транспорта, багажа и грузов;

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома территориального центра комплектования, управления СБУ или подразделения Службы внешней разведки;

запрет на изготовление и распространение материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию в обществе;

особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

Однако заметим, что усиленные меры безопасности будут вводить только тогда, когда этого потребует ситуация в отдельных областях или по всей Украине.