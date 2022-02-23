«Нет оснований для тревоги». СБУ прокомментировала введение чрезвычайного положения в Украине

Служба безопасности Украины заявила, что введение чрезвычайного положения позволит эффективнее защитить страну от угрозы вторжения. Граждан призывают к спокойствию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что ситуация требует единства и усилий в условиях гибридной войны с Россией. Режим ЧП позволит СБУ работать на опережение.

«Эскалация на востоке сопровождается попытками расшатать общество посредством панических настроений, кибератак, информационно-психологических операций, активизации российских агентов влияния и диверсионных групп. Все эти дестабилизирующие факторы находятся под особым вниманием СБУ. И введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, усиления защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка», — сказано в заявлении.

СБУ акцентирует на том, что ЧП не усложнит жизнь людям, а все предусмотренные законом механизмы не будут применятся одновременно, поскольку каждый регион страны имеет свою специфику безопасности. В СБУ заверили, что «пока нет оснований для тревоги».