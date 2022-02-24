«За що ви будете воювати?»: Зеленський звернувся до росіян та закликав їх виступати проти війни

Президент Володимир Зеленський оприлюднив чергове звернення. Переважна більшість його часу була російською мовою, під час чого Зеленський намагався пояснити росіянам, що Україна хоче миру і не становить загрозу для Росії.

Звернення опубліковане у його Telegram-каналі.

Спочатку його звернення було українською мовою. Зеленський розповів про те, які рішення ухвалили в Україні та на міжнародній арені для підтримки обороноздатності країни. Потім він перейшов на російську.

Зеленський повідомив, що сьогодні намагався провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, але той проігнорував дзвінок.

«Я звертаюсь до російських громадян як громадянин України. З вами нас розділяє понад дві тисячі кілометрів спільного кордону. Вздовж нього зараз стоять ваші війська, майже 200 тисяч солдатів, тисяча бойових машин. Ваше керівництво схвалило їхній крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни», — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що причиною війни може стати будь-що, будь-яка провокація.

Президент наголосив, що Україна «у ваших новинах» і Україна в реальності — це дві зовсім різних країни. Він підкреслив, що українці не «нацисти» і не «ненавидять російську культуру».

«Ми різні, але це не привід бути ворогами. Ми хочемо самі визначити і будувати свою історію. Мирно, спокійно, чесно», — зазначив Зеленський.

Він заявив, що Україні не потрібна війна, але якщо на країну нападуть, то українці захищатимуться. Але у війни є велика ціна — велика кількість загиблих. Зеленський підкреслив, що якщо на Україна не матиме безпеки, то безпеки не матиме ніхто у Європі.

Наостанок Зеленський зазначив, що Росія не хоче вести перемовини з Україною.

«Правда в тому, що потрібно зупинитися, доки не пізно. І якщо керівництво Росії не хоче заради миру сідати за стіл з нами, можливо, воно сяде за стіл з вами. Чи хочуть росіяни війни? Я б дуже хотів відповісти на це запитання, але відповідь залежить від вас, громадяни Російської Федерації», — заявив він.