«За что вы будете воевать?»: Зеленский обратился к россиянам и призвал их выступать против войны

Президент Владимир Зеленский обнародовал очередное обращение. Подавляющее большинство его времени было на русском языке, во время чего Зеленский пытался объяснить россиянам, что Украина хочет мира и не представляет угрозы для России.

Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

Сначала его обращение было на украинском языке. Зеленский рассказал, какие решения были приняты в Украине и на международной арене для поддержки обороноспособности страны. Затем он перешел на русский.

Зеленский сообщил, что сегодня пытался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но тот проигнорировал звонок.

«Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль него сейчас стоят ваши войска, около 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны», – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что причиной войны может стать что угодно, любая провокация.

Президент подчеркнул, что Украина «в ваших новостях» и Украина в реальности — это две совершенно разные страны. Он подчеркнул, что украинцы не «нацисты» и не «ненавидят русскую культуру».

«Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определить и строить свою историю. Мирно, спокойно, честно», — отметил Зеленский.

Он заявил, что Украине не нужна война, но если на страну нападут, то украинцы будут защищаться. Но у войны есть большая цена – большое количество погибших. Зеленский подчеркнул, что если Украина не будет иметь безопасности, то безопасности не будет иметь никто в Европе.

В заключение Зеленский отметил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной.

«Правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит от вас, граждане Российской Федерации», — заявил он.