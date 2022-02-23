Росія зігнала до України майже весь свій флот — у Чорному і Азовському морях 46 бойових кораблів

Росія розгорнула в Чорному і Азовському морях 46 бойових кораблів зі всіх флотів РФ, зайнявши панівне становище.

Про це йдеться у матеріалі «Української правди» із посиланням на експертів Центру оборонних стратегій.

Експерти нагадали, що під виглядом військових навчань Кремль організував морську блокаду Чорноморського узбережжя України (з 13 по 19 лютого) і це може повторитися. Нагромадження такої кількості кораблів вказує на підготовку до вторгнення в Україну.

У ЦОС зазначають, що з початку року у Чорному морі взагалі немає кораблів нечорноморських країн НАТО, що дуже нетипово.

Крім цього, РФ розмістила у Середземному морі 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів. Там знаходяться два ракетні крейсери, сім ракетних кораблів і два ракетні підводні човни. Ця група має гіперзвукові ракети «Циркон», які в РФ називають «убивцями авіаносців».

Такого нарощування сил не бачили з часів розпаду СРСР.