Росія зігнала до України майже весь свій флот — у Чорному і Азовському морях 46 бойових кораблів

Росія розгорнула в Чорному і Азовському морях 46 бойових кораблів зі всіх флотів РФ, зайнявши панівне становище.
Про це йдеться у матеріалі «Української правди» із посиланням на експертів Центру оборонних стратегій.
Експерти нагадали, що під виглядом військових навчань Кремль організував морську блокаду Чорноморського узбережжя України (з 13 по 19 лютого) і це може повторитися. Нагромадження такої кількості кораблів вказує на підготовку до вторгнення в Україну.
У ЦОС зазначають, що з початку року у Чорному морі взагалі немає кораблів нечорноморських країн НАТО, що дуже нетипово.
Крім цього, РФ розмістила у Середземному морі 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів. Там знаходяться два ракетні крейсери, сім ракетних кораблів і два ракетні підводні човни. Ця група має гіперзвукові ракети «Циркон», які в РФ називають «убивцями авіаносців».
Такого нарощування сил не бачили з часів розпаду СРСР.
- Росія продовжує тримати навколо України понад 150 тисяч військових і тисячі одиниць техніки. У Білорусі біля кордону з Україною стоїть близько 50 тисяч військових. Світ побоюється масштабної війни в Європі, а Україна готується до оборони.
- За визнання Росією «Л/ДНР» низка країн ввели санкції — США, Британія, Австралія, Японія, Канада та Євросоюз. Обмеження накладені на депутатів Держдуми, військових чиновників, на банки, а також на низку фізичних та юридичних осіб. Також зупинено сертифікацію «Північного потоку — 2».