Россия согнала к Украине почти весь свой флот — в Черном и Азовском морях 46 боевых кораблей

Россия развернула в Черном и Азовском морях 46 боевых кораблей из всех флотов РФ, заняв доминирующее положение.
Об этом говорится в материале «Украинской правды» со ссылкой на экспертов Центра оборонных стратегий.
Эксперты напомнили, что под видом военных учений Кремль организовал морскую блокаду Черноморского побережья Украины (с 13 по 19 февраля) и это может повториться. Скопление такого количества кораблей указывает на подготовку к вторжению в Украину.
В ЦОС отмечают, что с начала года в Черном море вообще нет кораблей нечерноморских стран НАТО, что очень нетипично.
Кроме этого, РФ разместила в Средиземном море 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов. Там находятся два ракетных крейсера, семь ракетных кораблей и две ракетные подводные лодки. У этой группы есть гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые в РФ называют «убийцами авианосцев».
Такого наращивания сил не видели со времен распада СССР.
- Россия продолжает держать вокруг Украины свыше 150 тысяч военных и тысячи единиц техники. В Беларуси возле границы с Украиной стоит около 50 тысяч военных. Мир опасается масштабной войны в Европе, а Украина готовится к обороне.
- За признание Россией «Л/ДНР» ряд стран ввели санкции — США, Британия, Австралия, Япония, Канада и Евросоюз. Ограничения наложены на депутатов Госдумы, военных чиновников, на банки, а также на ряд физических и юридических лиц. Также остановлена сертификация «Северного потока — 2».