BlackSeaNews: Россия разблокировала Азовское море

Управление навигации и океанографии Минобороны России отменило перекрытие Азовского моря к северу от Керченского пролива.
Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.
Клименко сообщил, что решение снять блокаду приняли сегодня, 10 февраля, в 16:43. Он считает, что на это повлияло беспрецедентное дипломатическое давление на Россию со стороны дипломатов, СМИ и министра иностранных дел Великобритании во время недавних переговоров с главой МИД РФ.
Блокада Черного моря не снята. Клименко отметил, что порты Черного моря — это 95% украинского экспорта, а порты Азова — 5%.
- Ранее сообщалось, что Россия с 13 по 19 февраля перекрывает из-за якобы военных учений почти все Азовское море и значительную часть Черного моря. Впервые после оккупации Крыма россияне перекрывают путь торговым судам в Украину.
- МИД Украины выразил протест, а в ВМС заявили о готовности к любым провокациям россиян. Министр обороны Украины призвал другие страны запретить вход российским кораблям в порты.
- США заявили, что Россия под предлогом военных учений нарушает морской суверенитет Украины.