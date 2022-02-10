ВМС Украины готовы к провокациям России в Черном и Азовском морях. Накануне РФ заблокировала эти акватории

Военно-Морские Силы ВСУ заявили о готовности к любым провокациям на фоне решения России заблокировать части акватории Азово-Черноморского региона.

Об этом сообщил пресс-центр ВМС ВСУ.

Они подчеркивают, что РФ продолжает дестабилизацию обстановки безопасности в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов — практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря.

Таким образом, Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля, мол будут проводить учения, предусматривающие ракетную и артиллерийскую стрельбу.

«Перекрывая рекомендованные морские пути Российская Федерация практически сделала невозможным свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море. Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, стягивая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир», — отметили в пресс-центре.

Военно-Морские Силы ВС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций по морскому направлению.