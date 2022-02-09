BlackSeaNews: Россия из-за «учений» перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей, что заблокирует украинские порты

Россия из-за собственных ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей. Впервые после аннексии Крыма россияне не оставят возможности прохода торговых судов.

Об этом в своем Facebook сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

«Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений — начиная с 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было», — объяснил он.

В Азовском море Россия перекрывает акваторию от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края, а в Черном — от Крыма до территориального моря материковой Украины (19,3 км от берегов).