BlackSeaNews: Россия из-за «учений» перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей, что заблокирует украинские порты

Россия из-за собственных ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей. Впервые после аннексии Крыма россияне не оставят возможности прохода торговых судов.
Об этом в своем Facebook сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.
«Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений — начиная с 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было», — объяснил он.
В Азовском море Россия перекрывает акваторию от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края, а в Черном — от Крыма до территориального моря материковой Украины (19,3 км от берегов).
- Накануне также появились новости о том, что из Средиземного моря в Черное море идут шесть военных кораблей России. Все шесть кораблей входят в состав Балтийского и Северного флотов и являются большими десантными кораблями. Это «Королев» (130), «Калининград» (102), «Минск» (127), «Петр Моргунов» (117), «Георгий Победоносец» (016) и «Оленегорский горняк» (012). Они должны принять участие в военных учениях.
- Кроме того, Россия перекидывала из Балтийского и Каспийского морей в Азов патрульные катера проекта «Раптор». Их перевозили по суше.
- Еще в декабре 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что с точки зрения возможного вторжения для Украины Азов является «тяжелым местом». Береговая линия Азова имеет для России значительную ценность, учитывая, что ее захват даст контроль над портовыми городами Мариуполь и Бердянск, а также создаст сухопутный коридор в оккупированный Крым. Однако Данилов заверил, что противодействовать российскому флоту будут с помощью ракетных комплексов «Нептун».