ВМС України готові до провокацій Росії у Чорному та Азовському морях. Напередодні РФ заблокувала ці акваторії

Військово-Морські Сили ЗСУ заявили про готовність до будь-яких провокацій на тлі рішення Росії заблокувати частини акваторії Азово-Чорноморського регіону.

Про це повідомив пресцентр ВМС ЗСУ.

Вони наголошують, що РФ продовжує дестабілізацію безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів — практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

Таким чином Росія оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 до 19 лютого, мовляв проводитимуть навчання, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

«Перекриваючи рекомендовані морські шляхи Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ», — зазначили у пресцентрі.

Військово-Морські Сили ЗС України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку.