МЗС України висловило рішучий протест через блокування Росією акваторій Чорного й Азовського морів

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації через блокування судноплавства в Чорному й Азовському морях та Керченській протоці. Таке рішення Росія ухвалила під приводом проведення військово-морських навчань.

Про це інформує пресслужба МЗС.

«Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях», — наголосили у міністерстві.

За даними МЗС, ідеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

«Подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права», — резюмували у відомстві і додали, що спільно з партнерами нададуть гідну відповідь таким діям.