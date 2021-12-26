WP: Азовське море може стати плацдармом для вторгнення військ Росії в Україну. Секретар РНБО вважає цей напрямок «важким місцем»

Азовське море може стати плацдармом для вторгнення військ Росії в Україну.

Про це пише The Washington Post.

Берегова лінія Азова має для Росії значну цінність, з огляду на те, що її захоплення дасть контроль над портовими містами Маріуполь і Бердянськ, а також створить сухопутний коридор до окупованого Криму.

«Попри всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється скупченню російських військ на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично вжити будь-яких заходів доти, доки перший російський солдат не ступить на сушу», — пише газета.

Після того, як Україна втратила 70% свого Військово-морського флоту у 2014 році, в Азовському морі домінує Росія. Крім того, вона регулярно перекриває акваторію начебто для навчань, створюючи обмеження для руху українських кораблів. У грудні РФ закрила 70% акваторії.