WP: Азовське море може стати плацдармом для вторгнення військ Росії в Україну. Секретар РНБО вважає цей напрямок «важким місцем»

Азовське море може стати плацдармом для вторгнення військ Росії в Україну.
Про це пише The Washington Post.
Берегова лінія Азова має для Росії значну цінність, з огляду на те, що її захоплення дасть контроль над портовими містами Маріуполь і Бердянськ, а також створить сухопутний коридор до окупованого Криму.
«Попри всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється скупченню російських військ на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично вжити будь-яких заходів доти, доки перший російський солдат не ступить на сушу», — пише газета.
Після того, як Україна втратила 70% свого Військово-морського флоту у 2014 році, в Азовському морі домінує Росія. Крім того, вона регулярно перекриває акваторію начебто для навчань, створюючи обмеження для руху українських кораблів. У грудні РФ закрила 70% акваторії.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі війни Азовське море активно використовуватиметься для тиску на південні міста України.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов каже, що з погляду можливого вторгнення для України Азов є «важким місцем».
За словами Данілова, будь-якій спробі вторгнення з моря ЗСУ протидіятимуть за допомогою ракетних комплексів «Нептун».
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росії в разі вторгнення загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT. У РФ вже заявили, що «виживуть», якщо це станеться.
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення його на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.