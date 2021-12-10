Військово-морські сили України: Росія перекрила близько 70% акваторії Азовського моря

Росія станом на 10 грудня перекрила 70% акваторії Азовського моря. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Facebook.

Росія розмістила навігаційні попередження про обмеження судноплавства у районах, які на рисунку позначені червоним, через «проведення артилерійських стрільб» в районах поблизу міст Маріуполь, Бердянськ та Генічеськ. Стрільбища Росія проводить у зонах, які позначені як 602А, 602В та 603С.

Facebook / ВМС ВСУ

Те, що Росія оголосила навігаційні попередження у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів, «є відкритою провокацією». ВМС зазначають, що подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі.

Українські військові зазначили, що Росія вкотре намагається перетворити Азовське море на своє внутрішнє «озеро».