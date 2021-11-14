Україна посилить кордон ракетним комплексом «Нептун»

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Бердянська Запорізької області заявив, що найближчим часом на бойове чергування заступить протикорабельний ракетний комплекс «Нептун» для захисту південного кордону України.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

«Вкрай актуальним я вважаю, що сьогодні на озброєнні ВМС України перебуває протикорабельний комплекс «Нептун». Від себе особисто зроблю все від мене залежне, щоб у найближчій перспективі цей комплекс заступив на бойове чергування для захисту південних рубежів», — сказав Резніков.

За його словами, Військово-морські сили активно посилюються за допомогою західних союзників, зокрема США — наразі два катери типу Island морським шляхом прямують зі США до України.