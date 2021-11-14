Украина усилит границу ракетным комплексом «Нептун»

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Бердянск Запорожской области заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступит противокорабельный ракетный комплекс «Нептун» для защиты южной границы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс «Нептун». От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе этот комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», — сказал Резников.

По его словам, Военно-морские силы активно усиливаются с помощью западных союзников, в частности США — сейчас два катера типа Island по морскому пути идут из США в Украину.