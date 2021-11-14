Украина усилит границу ракетным комплексом «Нептун»

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Бердянск Запорожской области заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступит противокорабельный ракетный комплекс «Нептун» для защиты южной границы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс «Нептун». От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе этот комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», — сказал Резников.
По его словам, Военно-морские силы активно усиливаются с помощью западных союзников, в частности США — сейчас два катера типа Island по морскому пути идут из США в Украину.
Также Резников напомнил, что недавно из Турции на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, а на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд украинского флота.
Учитывая ситуацию, в которой находится Украина, Резников готовит поручение, чтобы ускорить строительство базы Военно-морских сил ВСУ «Восход» в Бердянске.
- Комплекс ЖК-360МЦ «Нептун» с противокорабельной ракетой Р-360 предназначен для уничтожения боевых крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, десантных, танкодесантных и транспортных кораблей. Комплекс работает в любых метеорологических условиях и оснащен крылатыми ракетами с дальностью поражения до 300 километров. Самонаводящаяся Р-360 способна захватить цель на расстоянии до 50 километров, при этом она не заметна для радаров.
- На вооружение ВСУ украинский «Нептун» приняли в августе 2020 года. ВМС Украины сформируют три дивизиона с этими комплексами.
- 30 декабря Министерство обороны и Киевское конструкторское бюро «Луч» подписали контракт на поставку в войска комплексов «Нептун» в 2021 году.