Морская блокада: министр обороны Резников призвал другие страны запретить вход российских кораблей в иностранные порты

Министр обороны Алексей Резников призвал страны-партнеры запретить вход российских кораблей в иностранные порты. Так они должны отреагировать на попытки России заблокировать доступ к украинским портам через Черное и Азовское море.

Об этом он написал в своем Facebook.

Резников отметил, что на территории аннексированного Крыма в Минобороны наблюдают продолжение милитаризации, проведение учений, постоянный отвод и введение российских военных подразделений.

«Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей для учений — это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно. Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставкой оружия. Теперь ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!» – призвал министр.