Морська блокада: міністр оборони Резніков закликав інші країни заборонити вхід російських кораблів в іноземні порти

Міністр оборони Олексій Резніков закликав країни-партнери заборонити вхід російських кораблів в іноземні порти. Так вони мають відреагувати на спроби Росії заблокувати доступи до українських портів через Чорне та Азовське море.
Про це він написав у своєму Facebook.
Резніков зазначив, що наразі на території анексованого Криму у Міноборони спостерігають продовження мілітаризації, проведення навчань, постійне відведення та введення російських військових підрозділів.
«Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів «для навчань» — це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно. Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності!» — закликав міністр.
- Росія через власні ракетні та артилерійські стрільби перекриє значні частини акваторій Чорного та Азовського морів. Уперше після анексії Криму росіяни не залишать можливості проходу торгових суден. Відповідні перекриття заплановані на 13-19 лютого.
- Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації через блокування судноплавства в Чорному й Азовському морях та Керченській протоці. У ВМС ЗСУ заявили про готовність до будь-яких провокацій на тлі рішення Росії заблокувати частини акваторії Азово-Чорноморського регіону.