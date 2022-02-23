Уряд скасував «ковідні» вимоги при вʼїзді для українців

Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку «Вдома» або обсервації для українців, які повернулись з-за кордону і не мають документа про щеплення або негативний тест на COVID-19 чи довідки про одужання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Відповідні зміни уряд ухвалив 23 лютого. Тепер для перетину державного кордону громадяни України не зобов’язані мати «ковідні» документи: «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат, документ про результати тесту на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу.

Крім того, уряд скасував заборону на перетин кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки. Її запроваджували, щоб запобігти стрімкому поширенню нового штаму коронавірусу «Омікрон». Громадяни України, які перебували в цих країнах понад 7 днів, мали відбути обов’язкову самоізоляцію. Цю норму теж скасували.