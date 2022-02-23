Кабмин отменил «ковидные» требования при въезде для украинцев

Кабинет министров отменил требование об обязательной самоизоляции и установке приложения «Дій вдома» или обсервации для украинцев, которые вернулись из-за границы и не имеют документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 или справки о выздоровлении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Соответствующие изменения правительство приняло 23 февраля. Теперь для пересечения государственной границы граждане Украины не обязаны иметь «ковидные» документы: «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат, документ о результатах теста на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Кроме того, правительство отменило запрет на пересечение границы для иностранцев, прибывших из стран Южной Африки. Его вводили, чтобы предотвратить стремительное распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Граждане Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были проходить обязательную самоизоляцию. Эту норму тоже отменили.