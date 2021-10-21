Кабмин упростил правила использования приложения «Вдома» — селфи больше не нужны

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок отслеживания прохождения самоизоляции людей, которые вернулись из-за границы. В частности, они изменили правила использования приложения «Вдома».

Об этом сообщает вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что приложение нужно устанавливать на 72 часа до того момента, пока человек не сделает ПЦР или тест на антиген. Также больше не нужно регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать селфи.

То есть теперь после регистрации в приложении нужно сделать тест в течение 72 часов, после этого в приложении должен подтянуться отрицательный результат теста, который обязательно надо сделать в лаборатории, верифицированной Минздравом. После этого приложение можно удалять. Если же результат положительный — нужно обратиться к своему семейному врачу.

«Если человек не захочет устанавливать приложение, то придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам будут отказывать во въезде», — добавил вице-премьер.