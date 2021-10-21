Кабмін спростив правила використання додатку «Вдома» — селфі більше не потрібні

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку відстеження проходження самоізоляції осіб, які повернулися з-за кордону. Зокрема, вони змінили правила використання додатку «Вдома».

Про це інформує віце-премʼєр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він наголосив, що додаток треба встановлювати лише на 72 години до того моменту, поки особа не зробить ПЛР або тест на антиген. Також більше не потрібно регулярно проходити контроль за даними геолокації і робити селфі.

Тобто тепер після реєстрації у додатку потрібно зробити тест впродовж 72 годин, після цього у додатку має підтягнутися негативний результат тесту, який обов’язково треба зробити в лабораторії, верифікованій МОЗ. Після цього додаток можна видалити. Якщо ж результат позитивний — потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.

«Якщо людина не захоче встановлювати застосунок, то доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді», — додав віце-премʼєр.