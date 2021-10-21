В Україні за добу від ковіду померла рекордна кількість людей

В Україні за добу 20 жовтня коронавірус виявили у 22 415 людей, померла від ньго рекордна кількість хворих — 546. Також за минулу добу шпиталізували 4 892 людини.
Про це 21 жовтня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Попередній рекорд смертності встановили за добу 18 жовтня — 538 людей.
Загалом з початку пандемії і станом на 21 жовтня в Україні виявили 2 701 600 випадків коронавірусу, померли від нього 62 389 людей. Зазначимо, що у країні в останні дні зростає кількість і нових хворих, і померлих від коронавірусу. Крім цього, 95% шпиталізованих минулого тижня — невакциновані.
Що стосується вакцинації, то за добу 20 жовтня імунізували рекордну кількість людей — 251 254. Перше щеплення отримали 165 649 людей, друге — 85 605. Загалом з початку кампанії вакцинацію завершили 6 743 615 людей.
- Із 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Із 21 жовтня в Україні діє посилений карантин, він стосується пасажирських перевезень між областями автобусами, потягами та літаками. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому не понад 72 годин.