В Украине за сутки от ковида умерло рекордное количество людей

В Украине за сутки 20 октября коронавирус выявили у 22 415 человек, умерло от него рекордное количество больных — 546. Также за минувшие сутки госпитализированы 4 892 человека.
Об этом 21 октября сообщил Минздрав.
Предыдущий рекорд смертности установили за сутки 18 октября — 538 человек.
Всего с начала пандемии и по состоянию на 21 октября в Украине выявили 2 701 600 случаев коронавируса, умерли от него 62 389 человек. Отметим, что в стране в последние дни растет количество и новых больных, и умерших от коронавируса. Кроме этого, 95% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные.
Что касается вакцинации, то за сутки 20 октября иммунизировали рекордное количество людей — 251 254. Первую прививку получили 165 649 человек, вторую — 85 605. Всего с начала кампании вакцинацию завершили 6 743 615 человек.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- С 21 октября в Украине действует усиленный карантин, он касается пассажирских перевозок между областями автобусами, поездами и самолетами. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, которые подтверждает их ковид-безопасность: или сертификат вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому не более 72 часов.