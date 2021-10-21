В Украине за сутки от ковида умерло рекордное количество людей

В Украине за сутки 20 октября коронавирус выявили у 22 415 человек, умерло от него рекордное количество больных — 546. Также за минувшие сутки госпитализированы 4 892 человека.

Об этом 21 октября сообщил Минздрав.

Предыдущий рекорд смертности установили за сутки 18 октября — 538 человек.

Всего с начала пандемии и по состоянию на 21 октября в Украине выявили 2 701 600 случаев коронавируса, умерли от него 62 389 человек. Отметим, что в стране в последние дни растет количество и новых больных, и умерших от коронавируса. Кроме этого, 95% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные.