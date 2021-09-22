В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и госслужащих

В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования.
Об этом заявил во время заседания правительства 22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Минздрав утвердит четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций.
«Первые приоритетные группы, те, кто вакцинировались на первых этапах кампании, уже достигли показателей более 80% охвата — это медики, военные ВСУ, структуры МВД. Группы из 3 этапа — педагоги и чиновники — еще не достигли такого результата охвата. Мы считаем целесообразным принять жесткое решение для обеспечения безопасности образовательного процесса и функционирования органов государственной власти», — подчеркнул он.
Отдельно Ляшко заверил, что законодательство Украины предусматривает такие меры.
«Статьей № 12 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ними инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний», — сказал министр.
- С 23 сентября по всей территории Украины будет установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» и «зеленый») и будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.