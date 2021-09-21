Минздрав допускает введение обязательной COVID-вакцинации в Украине

В Украине вполне вероятно могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Его спросили, допускает ли он обязательную вакцинацию, на что министр коротко ответил: «допускаю».
«Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных», — уточнил Ляшко.
Также чиновник не назвал примерные сроки введения обязательной вакцинации.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.