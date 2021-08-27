Главный санврач Кузин: Пандемия коронавируса может длиться еще до 5 лет

Пандемия коронавируса в мире продлится еще от двух до пяти лет.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью BBC.

«В этом году это точно не закончится. Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти», — сказал он.

Кузин пояснил, что вирус быстро мутирует, поэтому человечество может ежемесячно сталкиваться с новыми штаммами.

«Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины. Это будет продолжаться, [...] пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения», — добавил главный санврач.