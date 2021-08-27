Главный санврач Кузин: Пандемия коронавируса может длиться еще до 5 лет

Пандемия коронавируса в мире продлится еще от двух до пяти лет.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью BBC.
«В этом году это точно не закончится. Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти», — сказал он.
Кузин пояснил, что вирус быстро мутирует, поэтому человечество может ежемесячно сталкиваться с новыми штаммами.
«Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины. Это будет продолжаться, [...] пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения», — добавил главный санврач.
Отдельно он отметил, что люди будут вынуждены носить маски еще довольно долго — «возможно, до последних дней преодоления пандемии в мире».
«Маски — довольно эффективное профилактическое средство против всей группы острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа», — пояснил Кузин.
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