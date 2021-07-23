Штамм коронавируса «Дельта» доминирует в Европе. Медики призывают активизировать борьбу с пандемией

В большинстве стран Европы штамм коронавируса «Дельта» стал доминантным, медицинские организации призывают возобновить и усилить борьбу с пандемией.

Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ECDC собирает информацию из 27 стран-членов ЕС и еще из трех европейских стран. Данные показали, что между 28 июне и 11 июля штамм «Дельта» доминировал в 19 из 28 стран, которые предоставили информацию.

В среднем доля выявления именно мутировавшего штамма «Дельта» составляет 68,3%, тогда как на штамм «Альфа» приходится лишь 22,3%.

Медицинские организации обращают внимание на необходимость вновь активизировать усилия для предотвращения распространения коронавируса. В течение последних четырех недель число подтвержденных случаев инфицирования в Европе постоянно росло, особенно быстро распространяется коронавирус среди молодых людей.