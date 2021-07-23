Штам коронавірусу «Дельта» домінує у Європі. Медики закликають активізувати боротьбу з пандемією

У більшості країн Європи штам коронавірусу «Дельта» став панівним, медичні організації закликають відновити та посилити боротьбу з пандемією.

Про це повідомляє Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) та європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ).

ECDC збирає інформацію з 27 країн-членів ЄС та ще з трьох європейських країн. Дані показали, що між 28 червня та 11 липня штам «Дельта» домінував у 19 з 28 країн, які надали інформацію.

В середньому, частка виявлення саме мутованого штаму «Дельта» становить 68,3%, тоді як на штам «Альфа» припадає лише 22,3%.

Медичні організації звертають увагу на необхідність знову активізувати зусилля для запобігання поширення коронавірусу. Протягом минулих чотирьох тижнів число підтверджених випадків інфікування в Європі постійно зростало, особливо швидко поширюється коронавірус серед молодих людей.