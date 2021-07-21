В Україні стартував пʼятий і останній етап вакцинації. Що це означає?

Сьогодні, 21 липня, в Україні стартував пʼятий і останній етап вакцинації населення від коронавірусу. Щеплення можуть отримати всі охочі, віком від 18 років.

Фактично пʼятий етап відкриває вільний доступ до всіх вакцин, якими щеплюють в Україні — це препарати від Sinovac, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer і Moderna.

Вакцинуватися можна в пунктах і центрах вакцинації або замовити мобільну бригаду, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, в якому працює понад 50 осіб. Центри і пункти приймають в порядку «живої черги» — записуватися через додаток «Дія» вже не потрібно, але залишається можливість запису по телефону реєстратури.

Перелік центрів і пунктів, а також графік їх роботи, можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua.