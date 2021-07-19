Міністр Ляшко: ЄС найближчим часом визнає сертифікати про вакцинацію препаратом CoronaVac

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Євросоюз найближчим часом визнає сертифікати про вакцинацію препаратом CoronaVac.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ-напряму, з колегами у Брюсселі, які працюють у Єврокомісії — усі кажуть, що питання на часі, і найближчим часом буде розглянуто, і всі вакцини, які визнані Всесвітньою організацією охорони здоровʼя, дозволять, щоб подорожувати по ковідному сертифікату», — пояснив Ляшко.