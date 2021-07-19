Министр Ляшко: ЕС в ближайшее время признает сертификаты о вакцинации препаратом CoronaVac

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Евросоюз в ближайшее время признает сертификаты о вакцинации препаратом CoronaVac.
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».
«Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ-направления, с коллегами в Брюсселе, работающими в Еврокомиссии — все говорят, что вопрос актуален и в ближайшее время будет рассмотрен, и все вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения, разрешат, чтобы путешествовать по ковидному сертификату», — пояснил Ляшко.
Он напомнил, что ВОЗ сертифицировала вакцину CoronaVac, но европейский регулятор пока только рассматривает этот препарат. По словам Ляшко, вакцину должны признать в ближайшее время.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. Такие сертификаты будут действовать 180 дней со дня получения второй дозы вакцины и столько же — со дня получения положительного результата на коронавирус (то есть после болезни и выздоровления). При этом Министерство здравоохранения заявило, что уже готово выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.