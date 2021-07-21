В Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации. Что это значит?

Сегодня, 21 июля, в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации населения от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет.

Фактически пятый этап открывает свободный доступ ко всем вакцинам, которыми прививают в Украине — это препараты от Sinovac, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer и Moderna.

Вакцинироваться можно в пунктах и центрах вакцинации или заказать мобильную бригаду, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек. Центры и пункты принимают в порядке «живой очереди» — записываться через приложение «Дія» уже не нужно, но остается возможность записи по телефону регистратуры.

Перечень центров и пунктов, а также их график работы, можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua.