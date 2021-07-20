Минздрав объявил начало пятого этапа вакцинации. Людей начинают прививать препаратом Moderna

В Украине со среды, 21 июля, стартует пятый и последний этап вакцинации от коронавируса. Прививки смогут сделать все желающие.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек», — сказал министр.

Центры вакцинации и пункты прививок продолжат принимать «живую очередь» и с сегодняшнего дня в Украине начинают прививать вакциной Moderna.

Ляшко обратился к медикам и призвал их использовать флакон с вакциной полностью. По его словам, в инструкции указано, что в одном флаконе 13—15 доз, но на упаковке пишется, что 15 доз. По словам министра, шприцы, которые выданы медикам, позволяют набирать 15 доз.

Для записи на вакцинацию приложение «Дiя» больше не нужно.

Министр в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться и привлекать к этому пожилых людей.