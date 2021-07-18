Украина получила первые два миллиона доз вакцины Moderna. Кого ею будут прививать?

В Украину прибыли более двух миллионов доз американской вакцины против коронавируса Moderna. Эту партию предоставило правительство Соединенных Штатов в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, эта партия препарата предназначена для вакцинации организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Развозить вакцину по регионам начнут сегодня, до среды она будет в каждой области.