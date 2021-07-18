Україна отримала перші два мільйони доз вакцини Moderna. Кого щепитимуть нею?

В Україну 18 липня прибули більше двох мільйонів доз американської вакцини проти коронавірусу Moderna. Цю партію надав уряд Сполучених Штатів у межах глобальної ініціативи з рівного доступу до вакцин COVAX.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, ця вакцина призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Розвезення препарату в регіони розпочнеться вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області.