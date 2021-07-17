США відправили Україні 2 мільйони доз вакцини Moderna

США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 виробника Moderna.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Білого дому.

Партію відправили через міжнародну програму обміну вакцинами COVAX. Ця поставка є частиною обіцянки президента Джо Байдена поділитися дозами з іншими країнами через COVAX або напряму.

Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко говорив, що 2 мільйони доз прибудуть зі США 17—18 липня.