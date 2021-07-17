США відправили Україні 2 мільйони доз вакцини Moderna

США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 виробника Moderna.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Білого дому.
Партію відправили через міжнародну програму обміну вакцинами COVAX. Ця поставка є частиною обіцянки президента Джо Байдена поділитися дозами з іншими країнами через COVAX або напряму.
Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко говорив, що 2 мільйони доз прибудуть зі США 17—18 липня.
- 30 листопада 2020 року Moderna оголосила остаточні результати третьої фази випробувань своєї вакцини. Вони довели її ефективність на 94,1%. Вакцина може зберігатися у звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів і не втрачати своїх властивостей.
- 10 липня Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації. Вакцина Moderna на 20 мільйонів щеплень показала 19 випадків захворювань серця.