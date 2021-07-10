Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) опублікувало попередній звіт про побічні ефекти після вакцинації препаратами від коронавірусу, які схвалені у ЄС.

Відповідні дані навели у звіті від 9 липня.

Вакцини Comirnaty і Spikevax (виробництва Pfizer — BioNTech і Moderna) у вкрай рідкісних випадках можуть привести до міокардиту (запалення серцевого мʼяза) і перикардиту (запалення зовнішньої оболонки серцевого мʼяза). Ці захворювання рекомендують додати у перелік побічних ефектів. Серед їх симптомів: задишка, прискорене серцебиття і болі у грудній клітці.

Зазначимо, що у ЄС ввели 117 млн доз вакцини Pfizer: у 145 людей виявили міокардит, у 138 — перикардит. Вакцину від Moderna вкололи близько 20 млн раз і виявили по 19 випадків обох захворювань серця.