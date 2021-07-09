Розробники вакцини Pfizer підтвердили, що її ефективність проти коронавірусу через пів року знижується

Розробники вакцини від коронавірусу Pfizer и BioNTech заявили, що ефективність їхньої вакцини справді знизилась через 6 місяців після другого щеплення. Зараз вони працюють над третьою дозою препарату, яка має дати організму найвищий рівень захисту від усіх штамів коронавірусу.

Про це йдеться в заяві компанії BioNTech.

«Як видно з реальних даних, опублікованих Міністерством охорони здоровʼя Ізраїлю, ефективність вакцини в запобіганні як інфекції, так і симптоматичним захворюванням знизилася через шість місяців після вакцинації, хоча ефективність у запобіганні серйозним захворюванням залишається високою», — заявили розробники вакцини, однак не сказали, наскільки знизилась ефективність.