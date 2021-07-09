Разработчики вакцины Pfizer подтвердили, что ее эффективность против коронавируса через полгода снижается

Разработчики вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их вакцины действительно снизилась через 6 месяцев после второй прививки. Сейчас они работают над третьей дозой препарата, которая должна дать организму высокий уровень защиты от всех штаммов коронавируса.

Об этом говорится в заявлении компании BioNTech.

«Как видно по реальным данным, опубликованным Министерством здравоохранения Израиля, эффективность вакцины в предотвращении как инфекции, так и симптоматических заболеваний снизилась через шесть месяцев после вакцинации, хотя эффективность в предотвращении серьезных заболеваний остается высокой», — заявили разработчики вакцины, но не указали, насколько снизилась эффективность.